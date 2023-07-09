iNews: Уимблдон любит Медведева, так что прошлогодний бан выглядит ещё более неправильным

Журналистка издания iNews Кэтрин Лукас посвятила статью возвращению чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Уимблдон после прошлогоднего бана. Материал вышел под названием «Уимблдон любит Медведева, так что прошлогодний бан выглядит ещё более неправильным».

«Даниил Медведев вернулся на Уимблдон, не питая никаких иллюзий по поводу того, какой приём он может получить после прошлогоднего запрета на участие российских и белорусских игроков, – но опасения на этот счёт оказались беспочвенными. После победы над Фучовичем он ещё раз поблагодарил болельщиков за позитивную атмосферу, пусть они и болели за аутсайдера Фучовича.

После своего возвращения Медведев, который призвал к «миру» и назвал ситуацию на Украине «очень тревожной», по обыкновению, стал популярным. Болельщики на Уимблдоне смогли отделить его от его национальности, кажется, так было бы и 12 месяцев назад», — говорится в статье.