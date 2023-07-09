Daily Mail: похоже, публика Уимблдона любит Медведева больше, чем Джоковича

Крупное британское издание Daily Mail посвятило чемпиону US Open – 2021, бывшей первой ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву большой материал касательно его возвращения на Уимблдон и того, как это воспринимает британская публика.
«Посеянный под третьим номером россиянин Даниил Медведев возобновил свой, казалось бы, маловероятный роман с болельщиками Уимблдона после победы над Фучовичем.
Свободно владеющий тремя языками россиянин, бывший студент-отличник по математике и физике, пропустил прошлогодний турнир из-за бана. Загадочный персонаж с уникальным разнообразием ударов теперь в шаге от первого четвертьфинала в Лондоне и представляет реальную угрозу Карлосу Алькарасу и действующему чемпиону Новаку Джоковичу.
Несмотря на происходящее в Украине, похоже, Медведев является здесь большим любимцем публики, чем 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», — говорится в материале.
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