The Telegraph: россияне вернулись на Уимблдон, и никто не возмущается

Журналист авторитетного британского издания The Daily Telegraph Джереми Уилсон посвятил свою статью реакции на возвращение российских и белорусских теннисистов на Уимблдон-2023. Она вышла с заголовком «Россияне вернулись на Уимблдон, и никто не возмущается». Опираясь на комментарии игроков и собственные ощущения, Уилсон считает, что все очень рады видеть россиян и белорусов на Уимблдоне.
Напомним, в прошлом году организаторы турнира забанили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Уимблдон стал первым и единственным турниром «Большого шлема», который не позволил им принять участие в соревнованиях. В ответ ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.
«Через год после скандального запрета на участие в Уимблдоне российские и белорусские игроки были тепло приняты болельщиками.
Возмущения по поводу их возвращения были очень незначительными и тихими. Это говорит о том, что фанаты тенниса собрались в Лондоне, чтобы понаблюдать за красивым теннисом и не более того», — пишет Уилсон.
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