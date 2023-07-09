«Надеюсь, британцы поймут». Свитолина — об отказе пожимать руки россиянкам и белорускам

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в преддверии матча четвёртого круга Уимблдона с белоруской Викторией Азаренко заявила, про продолжит отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.
«Я уже встречалась с парой теннисисток из Беларуси и России в Страсбурге и Париже. Для меня ничего нового не будет. Для меня это просто большая мотивация выйти на матч и сделать ещё больше, чтобы победить, чтобы постараться добыть победу для моей страны.
Продолжу ли избегать рукопожатий с россиянками и белорусками перед, возможно, более понимающей публикой Уимблдона? Да, в Париже было много недопонимания. В Страсбурге все понимали мою позицию. Надеюсь, здесь будет то же самое и меня поймёт британская публика. Моя позиция не изменилась – не жать руки россиянкам и белорускам. Надеюсь, для них это тоже не будет новостью», — сказала Свитолина в эфире BBC.
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