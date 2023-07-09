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Жабер: по ходу матча Уимблдона хотела спросить Билли Джин Кинг, что мне делать с Андрееску

Жабер: по ходу матча Уимблдона хотела спросить Билли Джин Кинг, что мне делать с Андрееску
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Финалистка Уимблдона-2022 тунисская теннисистка Онс Жабер призналась, что хотела спросить совета у 12-кратной победительницы мэйджоров в одиночном разряде американки Билли Джин Кинг по ходу матча третьего круга Уимблдона-2023 с канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску.

«Сильная игра Андрееску немного раздражала по ходу матча. Но я, как и другие теннисисты, знаю, что должна делать. Дальше будет только тяжелее», — сказала Жабер после матча.

Затем тунисская теннисистка обернулась к трибунам, на которых присутствовала Билли Джин Кинг, и обратилась к ней.

«Билли Джин Кинг наблюдала за игрой и я хотела спросить её, что мне делать с Андрееску. Клянусь, я собиралась обратиться к вам. Пожалуйста, давайте поговорим после интервью», — добавила Жабер.

Матч завершилась победой Жабер со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

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