«Я бы так не поступил». Хольгер Руне – о подаче с руки Давидович-Фокиной в решающий момент

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне оценил странное решение соперника по третьему кругу Уимблдона-2023 испанца Алехандро Давидович-Фокина исполнить подачу с руки при счёте 8:8 на решающем тай-брейке их пятисетового матча. Руне, в итоге, выиграл этот матч. Отметим, что на данном тай-брейке Руне уступал 2:6 и 5:8.

«Да, это было сумасшествие. Конечно, это было очень неожиданно. Не знаю. В каком-то смысле это приятно, потому что он очень хорошо подавал по ходу матча. Но ещё это давление, представьте, что я бы ошибся в тот момент. Это было бы ужасно. Так что было и хорошее, и плохое. К счастью, в важные моменты я не терял хватку и смог победить.

Я бы подобного делать не стал. Но опять же, у каждого игрока свой стиль. Если бы он выиграл, это был бы правильный выбор. Трудно сказать. Но да, я бы не стал так делать. Я бы доверился своей подаче и бил мощно, как на матчболах, которые отыграл. Думаю, все люди разные», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.