Мирра Андреева уверенно выиграла 1-й сет матча с Потаповой в 3-м круге Уимблдона

Завершился стартовый сет матча россиянок Анастасии Потаповой (22) и Мирры Андреевой (Q) в третьем круге Уимблдона-2023. Его уверенно, со счётом 6:2 выиграла Андреева. Партия продлилась 31 минуту. 16-летней Андреевой удалось реализовать три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Потаповой один реализованный брейк-пойнт и 16 невынужденных ошибок.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона.

Победительница данного матча сразится в 1/8 финала с представительницей США Мэдисон Кис (25).

Ранее российские спортсменки один раз встречались на корте в официальных матчах. Тогда победу в трёх сетах одержала Анастасия Потапова.