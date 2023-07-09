Мирра Андреева уверенно выиграла 1-й сет матча с Потаповой в 3-м круге Уимблдона
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Завершился стартовый сет матча россиянок Анастасии Потаповой (22) и Мирры Андреевой (Q) в третьем круге Уимблдона-2023. Его уверенно, со счётом 6:2 выиграла Андреева. Партия продлилась 31 минуту. 16-летней Андреевой удалось реализовать три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Потаповой один реализованный брейк-пойнт и 16 невынужденных ошибок.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона.
Победительница данного матча сразится в 1/8 финала с представительницей США Мэдисон Кис (25).
Ранее российские спортсменки один раз встречались на корте в официальных матчах. Тогда победу в трёх сетах одержала Анастасия Потапова.
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