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Мирра Андреева уверенно выиграла 1-й сет матча с Потаповой в 3-м круге Уимблдона

Мирра Андреева уверенно выиграла 1-й сет матча с Потаповой в 3-м круге Уимблдона
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Завершился стартовый сет матча россиянок Анастасии Потаповой (22) и Мирры Андреевой (Q) в третьем круге Уимблдона-2023. Его уверенно, со счётом 6:2 выиграла Андреева. Партия продлилась 31 минуту. 16-летней Андреевой удалось реализовать три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Потаповой один реализованный брейк-пойнт и 16 невынужденных ошибок.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона.

Победительница данного матча сразится в 1/8 финала с представительницей США Мэдисон Кис (25).

Ранее российские спортсменки один раз встречались на корте в официальных матчах. Тогда победу в трёх сетах одержала Анастасия Потапова.

Уимблдон (ж). 3-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 14:05 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4  
6 		2  
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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