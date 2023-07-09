Андреева — о выступлении на травяном корте: я действительно нашла правильный ритм

Российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) прокомментировала своё выступление на травяном покрытии, на котором спортсменка до квалификации Уимблдона выступала впервые в своей карьере.

«Когда я играла свой первый матч в квалификации, у меня просто не было никаких ожиданий, потому что это был мой первый матч на траве. Я просто пыталась выложиться на корте.

С того первого матча я действительно нашла правильный ритм. Теперь он работает довольно хорошо, я могу сказать. Так что, честно говоря, как я уже говорила, у меня не было никаких ожиданий. Я просто играю.

Всегда говорю, что это игра. Игра решит, кто победит в матче», – сказала Андреева на послематчевой конференции.

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема», обыграв соотечественницу Анастасию Потапову.