Трибуны Уимблдона по ошибке освистали Азаренко вместо Свитолиной

20-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко после матча с украинкой Элиной Свитолиной на Уимблдоне не подошла к сетке, а сразу направилась к судье. Трибуны начали свистеть, думая, что она отказывается от рукопожатия с соперницей.
Однако бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина ещё в преддверии матча четвёртого круга Уимблдона с белоруской Викторией Азаренко заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками.
Напомним, 76-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко (20-я в рейтинге WTA).
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