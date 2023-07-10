Мэдисон Кис — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с американской спортсменкой Мэдисон Кис (18-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте №2 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся чуть позже 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Мирра Андреева в четвёртом круге Уимблдона.
Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
18
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
|1
|2
|3
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102
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее российские спортсменки не встречались на корте в официальных матчах. В третьем круге Уимблдона Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову, а Кис одержала победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк. Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.
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