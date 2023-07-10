Даниил Медведев — Иржи Легечка: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 10 июля, состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой (37-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте номер 1 и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Иржи Легечка в четвёртом круге соревнований «Большого шлема» в Англии.

Это будет первая личная встреча между теннисистами. Медведев сейчас третий в мире, а Легечка занимает 37-ю строчку. Отметим, что победитель этого матча впервые сыграет в четвертьфинале Уимблдона, причём если им станет Даниил, то он соберёт четвертьфиналы на всех четырёх «Шлемах». Для Иржи же это может быть второй четвертьфинал после Australian Open нынешнего года, где он победил Борну Чорича, Кристофера Юбэнкса (возможного соперника победителя этой пары по 1/4 финала), Кэмерона Норри и Феликса Оже-Альяссима, прежде чем уступить Стефаносу Циципасу (также возможному сопернику по 1/4 финала).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.