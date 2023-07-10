Сегодня, 10 июля, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) сыграет с 18-й ракеткой мира американской Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона-2023.
Встреча состоится на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Мирра Андреева в четвёртом круге Уимблдона.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева в четвертьфинал Уимблдона?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Ранее российские спортсменки не встречались на корте в официальных матчах. В третьем круге Уимблдона Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову, а Кис одержала победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк.
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