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Медведев выиграл первый сет в матче с Легечкой в 1/8 финала Уимблдона

Медведев выиграл первый сет в матче с Легечкой в 1/8 финала Уимблдона
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с представителем Чехии Иржи Легечкой (37-й в рейтинге ATP). Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:4. Общая продолжительность первой партии составила 39 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Иржи Легечка в четвёртом круге соревнований «Большого шлема» в Англии.

Это первая личная встреча между теннисистами. Отметим, что победитель этого матча впервые сыграет в четвертьфинале Уимблдона.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6      
4 		2      
             
Иржи Легечка
37
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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