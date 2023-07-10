Медведев выиграл первый сет в матче с Легечкой в 1/8 финала Уимблдона
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с представителем Чехии Иржи Легечкой (37-й в рейтинге ATP). Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:4. Общая продолжительность первой партии составила 39 минут.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Иржи Легечка в четвёртом круге соревнований «Большого шлема» в Англии.
Это первая личная встреча между теннисистами. Отметим, что победитель этого матча впервые сыграет в четвертьфинале Уимблдона.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:10 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
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37
Иржи Легечка
И. Легечка
Комментарии
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