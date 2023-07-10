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Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе Легечки

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе Легечки
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Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, обыграв представителя Чехии Иржи Легечку (37-й в рейтинге ATP). Игра четвёртого круга завершилась после отказа чешского теннисиста, со счётом 6:4, 6:2 в пользу Даниила.

Общая продолжительность двух состоявшихся в матче партий составила 1 час 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Легечки 5 эйсов, три двойных ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн. Отметим, что Даниил Медведев впервые сыграет в четвертьфинале травяного мэйджора.

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6      
4 		2      
             
Иржи Легечка
37
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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