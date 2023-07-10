Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
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Первая ракетка России Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в матче 1/8 финала текущих соревнований представителя Чехии Иржи Легечку (37-й в рейтинге ATP). Напомним, игра завершилась после отказа чешского теннисиста, со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
Таким образом, Даниил собрал коллекцию четвертьфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Стоит отметить, что вчера аналогичного результата добился и Андрей Рублёв.
В четвертьфинале Уимблдона-2023 Даниил Медведев встретится с победителем противостояния Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Основные соревнования британского травяного мэйджора проходят с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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