Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в матче 1/8 финала текущих соревнований представителя Чехии Иржи Легечку (37-й в рейтинге ATP). Напомним, игра завершилась после отказа чешского теннисиста, со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Таким образом, Даниил собрал коллекцию четвертьфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Стоит отметить, что вчера аналогичного результата добился и Андрей Рублёв.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Даниил Медведев встретится с победителем противостояния Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Основные соревнования британского травяного мэйджора проходят с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.