Джокович в 55-й раз вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Больше только у Федерера

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в 55-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
Это произошло на Уимблдоне-2023. В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17). Нельзя не отметить, что Хуркач — первый соперник серба, которому удалось взять у него сет на текущем Уимблдоне.
В Открытой эре лишь у одного теннисиста больше четвертьфиналов на ТБШ, чем у Джоковича. Этим игроком является 20-кратный чемпион мэйджоров, швейцарец Роджер Федерер, у него 58 таких четвертьфиналов.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).
- 10 июля 2023
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