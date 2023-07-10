43-я ракетка мира Кристофер Юбэнкс обыграл Стефаноса Циципаса в 1/8 финала Уимблдона-2023

43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс пробился в четвертьфинал Уимблдона-2023. Для 27-летнего Юбэнкса это дебют на такой стадии турниров «Большого шлема».

В матче 1/8 финала Юбэнкс со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4 неожиданно обыграл пятую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса (5). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 7 минут. Юбэнкс 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Циципаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Следующим соперником Юбэнкса на Уимблдоне станет чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (3).