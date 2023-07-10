Рыбакина: наверное, если защищу титул на Уимблдоне, мне разрешат прыгнуть с парашютом

Действующая чемпионка, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.

«Чувствую ли себя сейчас как чемпионка Уимблдона? Чувствую себя по-другому по сравнению с началом года просто потому, что показываю хорошие результаты. Прошлый год я закончила не так, как хотелось бы. В этом году ощущения, конечно, отличаются от прошлогодних. Не только на Уимблдоне, но и вообще из-за результатов, из-за того, как я начала год.

Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и увереннее, выходя на Центральный корт. Не так, как в первом раунде. Дело было в атмосфере, нервах первого матча, надо было привыкнуть к траве, сыграть здесь несколько матчей. Сейчас психологически я лучше себя чувствую, физически тоже хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе.

Чувствую ли себя действующим чемпионом, когда прихожу на стадион и все меня приветствуют? Да, конечно.

Наверное, если защищу титул, тренер разрешит мне прыгнуть с парашютом. Не знаю. Мне бы хотелось это сделать, но не так, чтобы меня торопили или заставляли. Думаю, самый подходящий для этого момент — межсезонье», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.