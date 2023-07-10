Даниил Медведев назвал неполный матч с Легечкой пока своим лучшим на Уимблдоне-2023

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона-2023. В 1/8 финала россиянин сражался с чехом Иржи Легечкой, Даниил выиграл первые два сета (6:4, 6:2), после чего Иржи снялся с матча из-за травмы.
«Я хорошо сыграл. Видел, что у него не всё получается, но он и в этом случае способен доставить неприятностей своим теннисом, потому что у него очень сильный удар. Иногда ему и не надо много двигаться. Что касается меня, то я здорово сыграл, здорово подавал, у меня была хорошая глубина ударов. Пожалуй, это мой лучший матч на турнире.
Когда он снялся, я понял, что что-то беспокоило его весь матч. Очень жаль. Надеюсь, он быстро восстановится, потому что это потрясающий игрок», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
- 10 июля 2023
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