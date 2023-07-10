Мирра Андреева призналась, что до сих пор не готова подойти и поздороваться с Энди Марреем

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выступления на Уимблдоне ответила, готова ли поздороваться с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем, в симпатии к которому признавалась ранее.

На старте турнира Мирра призналась, что «слишком застенчива», чтобы подойти к Энди.

«Возможно. Сейчас я его здесь уже, наверное, не увижу, может, на US Open. Если увижу, то возможно (улыбается). По обстоятельствам. Посмотрим, но пока я не думаю, что буду готова. Может, через пару месяцев буду готова сказать «привет», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Напомним, в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.