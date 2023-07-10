«Надеюсь, он не будет в огне». Медведев оценил силу соперника по четвертьфиналу Уимблдона

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с американцем Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Кристофер — великолепный игрок. В Майами был его первый прорыв, он вошёл в топ-100, прошёл от квалификации до четвертьфинала. Это был его лучший результат на тот момент.

Он великолепно играл против меня, это был непростой матч. Я был в огне, смог его обыграть. Здесь он снова в огне, только что выиграл титул ATP. Вышел здесь в четвертьфинал, обыграв Стефаноса в пяти сетах. Невероятно.

Знаю, что для победы над ним мне надо быть на абсолютном максимуме в плане тенниса, физических и психологических кондиций.

Сейчас он на подъёме. Предположу, что после турнира он будет рядом с топ-30, точно в топ-50.

Я знаю, что в четвертьфинале буду играть с опасным соперником, который переживает подъём. Мне неважно, как он будет играть через два месяца — хуже или ещё лучше. Важно только то, что будет через два дня. Надеюсь, он не будет в полном огне. А если будет, надеюсь, я тоже буду. Очень постараюсь его победить», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.