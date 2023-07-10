Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 10 июля

Сегодня, 10 июля, прошли матчи четвёртого круга Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде.

16-летняя российская дебютантка Мирра Андреева, начавшая соревнования с квалификации, потерпела обидное поражение от 25-й сеяной американки Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Екатерина Александрова, посеянная по 21-м номером, разгромно проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, не сумев взять ни одного гейма у соперницы во второй партии – 4:6, 0:6.

Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. 1/8 финала

Мэдисон Кис (США, 25) – Мирра Андреева (Россия, Q) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 4:1, Rt.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Екатерина Александрова (Россия, 21) – 6:4, 6:0.

Онс Жабер (Тунис, 6) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 6:0, 6:3.