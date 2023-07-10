Арина Соболенко высказалась о том, что Азаренко освистали после поражения от Свитолиной

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила инцидент на Уимблдоне-2023, в котором белоруску Викторию Азаренко освистали после поражения в 1/8 финала от украинки Элины Свитолиной.

Предположительно, фанаты решили, что Азаренко на эмоциях не пожала руку Свитолиной, но Элина ранее заявляла, что не будет жать руки представительницам России и Беларуси.

«Это был отличный матч, обе соперницы показали великолепный уровень. Думаю, она проиграла несколько важных очков в концовке третьего сета.

Это тяжёлая ситуация. Как сказала Элина, я думаю, что кто-то должен дать объявление в соцсетях, что рукопожатия не будет, чтобы игроки могли покидать корт без такого хейта. Да, думаю, объявление надо давать перед матчем, чтобы зрители знали, что рукопожатия не будет. Людям будет полезно знать, что происходит, что у отказа от рукопожатия есть причина», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.