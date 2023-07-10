Медведев: всегда себе говорю, что могу выиграть, и на Уимблдоне тоже. Но тут есть Джокович

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста о том, в какой момент сможет сказать себе, что готов выиграть Уимблдон.
«Не знаю. Если честно, я всегда так себе говорю. Но в то же время у нас есть Новак (Джокович), который выиграл здесь четыре раза подряд, а всего семь титулов. Он вообще выиграл много «Шлемов».
Когда я попал в топ-10, особенно после финала с Рафой (Надалем) на US Open — 2019, тогда сказал себе: «Ладно, значит, я действительно могу так далеко заходить на «Шлемах». До US Open я даже до четвертьфиналов не доходил. А тогда вышел в финал, сыграл пять сетов с Рафой. И понял, что теперь способен на что угодно. Так что я всегда верю в себя.
Я всегда хочу выигрывать эти турниры. На Уимблдоне я был не так успешен, но сейчас уже добился лучшего результата в карьере. Я не хочу останавливаться. Я отлично играю. Жду следующих матчей и хочу постараться выиграть», — сказал Медведев на пресс-конференции после дебютного выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.
- 10 июля 2023
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