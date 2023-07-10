Соболенко — о Мирре Андреевой: очень впечатлена её игрой, тем, что она делает в теннисе

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высоко оценила выступление 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023. Мирра успешно преодолела квалификацию и дошла до 1/8 финала в основной сетке.

«Это потрясающая теннисистка. Я в 16 лет сходила с ума и била не туда по всему корту, но не в корт. Она играет на очень высоком уровне. Я играла против неё в Мадриде. Это великолепный игрок, она бьётся за каждое очко. Совсем скоро она будет топом. Очень впечатлена её игрой, тем, что она делает в женском теннисе. Это здорово. Она точно будет великолепным игроком», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.