Соболенко — о Мирре Андреевой: очень впечатлена её игрой, тем, что она делает в теннисе
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высоко оценила выступление 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023. Мирра успешно преодолела квалификацию и дошла до 1/8 финала в основной сетке.
«Это потрясающая теннисистка. Я в 16 лет сходила с ума и била не туда по всему корту, но не в корт. Она играет на очень высоком уровне. Я играла против неё в Мадриде. Это великолепный игрок, она бьётся за каждое очко. Совсем скоро она будет топом. Очень впечатлена её игрой, тем, что она делает в женском теннисе. Это здорово. Она точно будет великолепным игроком», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.
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