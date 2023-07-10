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Арина Соболенко рассказала, какие отношения связывают её с Новаком Джоковичем

Арина Соболенко рассказала, какие отношения связывают её с Новаком Джоковичем
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие у неё отношения с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Он хороший парень. Я легко могу попросить у него совета, и он его даст. Я это ценю. Здорово иметь такого человека, друга, как Новак, всегда можно спросить совета. Я очень ценю его помощь», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В матче 1/8 финала Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:0 обыграла россиянку Екатерину Александрову (21). Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За выход в полуфинал Уимблдона-2023 Арина сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25).

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