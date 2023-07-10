Алексей Селиваненко высказался о выходе Даниила Медведева в четвертьфинал Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от игры чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. Ранее Даниил впервые вышел в четвертьфинал этого турнира. Его игра четвёртого круга завершилась после отказа чешского теннисиста Иржи Легечки, со счётом 6:4, 6:2 в пользу Даниила.
«Медведев очень уверенно сыграл против Легечки, выиграв два сета в академическом стиле. Хотя, конечно же, победа на снятии соперника оставляет определённую недосказанность.
Есть ли у Медведева шансы выиграть Уимблдон? У него шансы на победу такие же, как и у всех теннисистов, дошедших до четвертьфинала турнира», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 июля 2023
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