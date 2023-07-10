Мирра Андреева рассказала, как будет отдыхать после выступления на Уимблдоне-2023
Поделиться
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем будет заниматься после дебютного выступления на Уимблдоне-2023.
«Несколько дней буду отдыхать и не играть в теннис. Потом вернусь на грунт, сыграю в Лозанне на турнире WTA-250. Потом меня ждёт US Open.
Может, сегодня съезжу в город (Лондон). Но вряд ли, потому что у меня и здесь много дел. Посмотрим, какое вечером будет настроение, захочу я в город или нет», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Уимблдона-2023.
Напомним, в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра, успешно преодолевшая квалификацию, проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 пользу Кис.
Комментарии
- 10 июля 2023
-
22:56
-
22:50
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:40
-
21:36
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
21:03
-
20:55
-
20:41
-
20:24
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:20
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:25
-
18:20
Партнерский контент