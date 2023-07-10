Мирра Андреева рассказала, как будет отдыхать после выступления на Уимблдоне-2023

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем будет заниматься после дебютного выступления на Уимблдоне-2023.

«Несколько дней буду отдыхать и не играть в теннис. Потом вернусь на грунт, сыграю в Лозанне на турнире WTA-250. Потом меня ждёт US Open.

Может, сегодня съезжу в город (Лондон). Но вряд ли, потому что у меня и здесь много дел. Посмотрим, какое вечером будет настроение, захочу я в город или нет», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Напомним, в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра, успешно преодолевшая квалификацию, проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 пользу Кис.