«Собираюсь взять реванш». Жабер — о матче с Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале Уимблдона-2023.
Жабер и Рыбакина встречались в финальном матче турнира 2022 года. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Год спустя либо Рыбакина вновь пройдёт Жабер и продолжит защиту титула, либо именно Онс лично отомстит Елене за прошлогоднее поражение.
«Вероятно, я собираюсь взять реванш. В прошлом году это был тяжёлый финал. Наша новая встреча принесёт много воспоминаний. Надеюсь сыграть так же, как сегодня, и одержать победу, потому что она потрясающая теннисистка. Как видите, она всегда «бум, бум». Беспощадная», — сказала Жабер на пресс-конференции.
Напомним, в 1/8 финала Жабер разгромила чешку Петру Квитову со счётом 6:0, 6:3.
- 10 июля 2023
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