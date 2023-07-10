«Собираюсь взять реванш». Жабер — о матче с Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Жабер и Рыбакина встречались в финальном матче турнира 2022 года. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Год спустя либо Рыбакина вновь пройдёт Жабер и продолжит защиту титула, либо именно Онс лично отомстит Елене за прошлогоднее поражение.

«Вероятно, я собираюсь взять реванш. В прошлом году это был тяжёлый финал. Наша новая встреча принесёт много воспоминаний. Надеюсь сыграть так же, как сегодня, и одержать победу, потому что она потрясающая теннисистка. Как видите, она всегда «бум, бум». Беспощадная», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, в 1/8 финала Жабер разгромила чешку Петру Квитову со счётом 6:0, 6:3.