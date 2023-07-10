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Карлос Алькарас обыграл Маттео Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023

Карлос Алькарас обыграл Маттео Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В матче 1/8 финала Алькарас обыграл финалиста Уимблдона-2021, бывшую шестую ракетку мира, итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Берреттини.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 53 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Берреттини девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на траве Алькарас сразится с шестой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (6).

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 19:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6  
6 		3 3 3  
             
Маттео Берреттини
38
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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