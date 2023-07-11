Мирра Андреева: Федереру подростком было тяжело справляться с эмоциями. Я не одна такая

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с психологической нагрузкой во время матчей.

«Знала, что Федереру подростком было тяжело справляться с эмоциями. Когда я была моложе, видела, что ему тоже было непросто. Я не одна такая.

Думала, что надо просто подождать, и всё само пройдёт. Но так это не работает. Надо работать над собой. Чем быстрее ты это уладишь, тем быстрее придут результаты. Я стала работать над собой сама с собой. Думаю, сейчас всё получается.

Звучит странно, но почти каждый день перед тем, как идти спать, я выключаю свет и просто разговариваю с собой о том, как прошёл день, обо всём. После «Ролан Гаррос» разговаривала об игре. Это мне помогло. Просто разговариваю, как говорила бы с мамой или с тренером, но с собой. Это то же самое, но этот разговор слышишь только ты», — сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала Уимблдона-2023.