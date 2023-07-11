Джокович: мне всё нравится! Все хотят снять с меня скальп, но этого не происходит

Сербский теннисист Новак Джокович, вышедший сегодня, в матче с россиянином Андреем Рублёвым, в свой 46-й полуфинал турниров «Большого шлема», прокомментировал продолжение своего пути к победе на Уимблдоне в этом году.

«Мне всё нравится. Думаю, любой теннисист хочет оказаться в положении, когда все хотят тебя победить. Как сказала Билли Джин Кинг, давление — это привилегия. Давление — часть того, что мы делаем, часть нашего вида спорта. И это никогда не закончится.

Я знаю, что все хотят снять с меня скальп, все хотят победить, но этого всё равно не происходит (смеётся). Знаю, очень скромно!» — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинале Уимблдона Новак Джокович сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.