Андрей Рублёв: чувствую ли вину за то, что я из России? Нет

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что не ощущал по отношению к себе недоброжелательности со стороны британской публики на Уимблдоне в связи с политической обстановкой.
«Все две недели я ощущал великолепную поддержку — и сегодня тоже. Быть из страны, из которой я, и чувствовать такую поддержку — это нечто особенное. Иногда мне кажется, что я этого не заслуживаю. Не знаю, что надо делать, чтобы иметь такую поддержку. Очень благодарен за это.
Чувствую ли вину за то, что я из России? Нет. Не знаю, что сказать, я уже делал столько заявлений. Думаю, моё мнение предельно понятно. Это не моя вина, просто это ужасная ситуация. Конечно, никому такого не пожелаешь. Хочется, чтобы эти ужасные вещи поскорее закончились, чтобы у всех людей в мире был шанс вести хорошую жизнь», — сказал теннисист на пресс-конференции после поражения в матче с Новаком Джоковичем.
Напомним, в прошлом году россиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне из-за конфликта на Украине. В этом году спортсмены должны были подписать специальные декларации для получения возможности выступить на турнире.
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