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Виландер сравнил встречу Алькараса и Руне с противостоянием Надаля и Джоковича

Виландер сравнил встречу Алькараса и Руне с противостоянием Надаля и Джоковича
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался о предстоящем матче 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и датский спортсмен Хольгер Руне.

«Встреча Руне и Алькараса — это как Надаль против Джоковича. У них похожий стиль игры и мышление. Алькарас и Руне отличные соперники, они любят быть в центре внимания. Алькарас добился большого успеха в туре, но Руне — невероятный теннисист, который растёт с каждым днём не только в спортивном плане. Руне и Алькарас быстры, вот почему я упомянул в контексте их матча Надаля и Джоковича. Они отлично двигаются, и поэтому, на мой взгляд, хорошо справляются с травяным покрытием», — приводит слова Виландера Eurosport.

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