Джокович: не хочу быть высокомерным, но я рассматриваю себя как фаворита Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович, семикратный чемпион Уимблдона, ответил на вопрос о том, считает ли он себя фаворитом турнира в этом году.
«Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я рассматриваю себя в качестве фаворита Уимблдона. Судя по результатам, которых я добился здесь за всю карьеру, предыдущим четырём победам подряд на турнире и выходу во многие полуфиналы. Так что да, я действительно считаю себя фаворитом», — признался Джокович на пресс-конференции.
Напомним, Новак Джокович выиграл последние четыре Уимблдона (2018-2022 годы), а также становился чемпионом турнира в 2011, 2014 и 2015 годах. Больше побед среди мужчин только у швейцарца Роджера Федерера — восемь (2003-2007, 2009, 2012 и 2017 годы).
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