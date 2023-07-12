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Пробьётся ли Даниил Медведев впервые в карьере в полуфинал Уимблдона?

Пробьётся ли Даниил Медведев впервые в карьере в полуфинал Уимблдона?
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Сегодня, 12 июля, состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-й в рейтинге ATP).

Игра состоится на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли Даниил Медведев впервые в карьере в полуфинал Уимблдона?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира в Майами, прошедшего в этом году, победу одержал Медведев.

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