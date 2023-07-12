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Берреттини: поражение в игре с Алькарасом было тяжёлым, но я вновь почувствовал себя живым

Берреттини: поражение в игре с Алькарасом было тяжёлым, но я вновь почувствовал себя живым
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о поражении в матче четвёртого круга Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Это было тяжёлое поражение. Конечно, я играл против первой ракетки мира и ожидал такого высокого уровня, он нашёл мои слабые места и победил. Таков теннис, но у меня есть ощущение, что я мог сыграть лучше. Не всегда получаешь желаемый результат, но я горжусь собой.

Этот турнир доказал, что я конкурентоспособен. Я снова почувствовал себя живым, вновь ощутил любовь к теннису. Да, я не показал лучшего выступления, но это спорт. Я был не так агрессивен, как планировал, но попытку можно занести себе в актив. Я проиграл по ряду разных причин», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

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