Беккер: Алькарас может обыграть кого угодно, но матч с Джоковичем будет самым сложным

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о том, способен ли первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграть сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Алькарас может обыграть кого угодно в любое время. Но противостояние с Джоковичем в финале Уимблдона будет самым сложным матчем для него», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в 1/4 финала Уимблдона Алькарас сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне, а Джокович в полуфинале травяного турнира встретится с итальянским спортсменом Янником Синнером. Мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является Джокович.