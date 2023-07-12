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Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 12 июля, состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом (43-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 16:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира в Майами в 2023 году победу одержал Медведев. Мужской турнир Уимблдона завершится 16 июля. Действующий чемпион соревнований — серб Новак Джокович.

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