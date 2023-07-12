Роджер Федерер дал частный урок тенниса британскому принцу Джорджу
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в сентябре 2022 года завершил профессиональную спортивную карьеру, дал частный урок тенниса девятилетнему британскому принцу Джорджу.
«На этом этапе обучения важно просто суметь коснуться мяча. То же самое я говорю и своим детям. Мне нравится видеть, что принц увлекается теннисом и спортом. Его мама любит теннис. Надеюсь, он будет такого же мнения об этом виде спорта через несколько лет. Он способный мальчик», — приводит слова Федерера Mirror.
Напомним, 4 июля на центральном корте Уимблдона состоялась торжественная церемония в честь Федерера. Уимблдон-2023 завершится 16 июля.
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