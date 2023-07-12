Веснина поделилась ожиданиями от матча Медведева с Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона.

«Ожидаю уверенную победу от Даниила. На бумаге соперник не очень грозен, но он набрал очень хорошую форму на этом турнире и показывает феноменальный теннис. Юбэнкс обыграл Циципаса в прошлом матче, поэтому он не просто так в попал четвертьфинал. Но всё зависит от игры Дани: как он будет себя чувствовать, как он будет подавать. Важно, чтобы было как можно меньше своих невынужденных ошибок и как можно больше своих активных выигранных очков на первой подаче.

Юбэнкс достаточно куражный парень и умеет играть на скорости. Если Даня будет играть мягко и коротко, то у него будут проблемы. Раз Юбэнкс дошёл до четвертьфинала, значит, он находится в лучшей форме в своей жизни. Когда соперник так вдохновлён, нельзя давать ему шанс продолжать своё уверенное шествие», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.