Ольховский: у Медведева хороший шанс на полуфинал. Юбэнкс зашёл далеко — пора остановиться

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом (43-й в рейтинге ATP). Встреча состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Надеюсь, что Юбэнкс не сможет преподнести сюрприз Даниилу. Медведев, естественно, является фаворитом матча. У него очень хороший шанс выйти в полуфинал.

Юбэнкс очень хорошо сыграл с Циципасом, а также выиграл турнир на Мальорке на прошлой неделе. Да, он сейчас на подъёме, но уже зашёл достаточно далеко. Пора бы остановиться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.