Ольховский: у Медведева хороший шанс на полуфинал. Юбэнкс зашёл далеко — пора остановиться
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом (43-й в рейтинге ATP). Встреча состоится сегодня, 12 июля, и начнётся не раньше 16:30 мск.
«Надеюсь, что Юбэнкс не сможет преподнести сюрприз Даниилу. Медведев, естественно, является фаворитом матча. У него очень хороший шанс выйти в полуфинал.
Юбэнкс очень хорошо сыграл с Циципасом, а также выиграл турнир на Мальорке на прошлой неделе. Да, он сейчас на подъёме, но уже зашёл достаточно далеко. Пора бы остановиться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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