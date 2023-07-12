Карлос Алькарас — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 12 июля, состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с представителем Дании Хольгером Руне (6-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Хольгер Руне в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Ранее спортсмены встречались на корте в официальных матчах два раза. Карлос Алькарас и Хольгер Руне одержали по одной победе. Напомним, мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.