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Карлос Алькарас — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Карлос Алькарас — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 12 июля, состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с представителем Дании Хольгером Руне (6-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Хольгер Руне в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Ранее спортсмены встречались на корте в официальных матчах два раза. Карлос Алькарас и Хольгер Руне одержали по одной победе. Напомним, мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.

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