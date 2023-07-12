Арина Соболенко вышла в полуфинал четвёртого турнира «Большого шлема» подряд

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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в четвёртый раз подряд.

Ранее Соболенко стала полуфиналисткой Уимблдона-2023. В 1/4 финала спортсменка в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Серия из полуфиналов на ТБШ началась у Соболенко на прошлогоднем US Open.

US Open – 2022. Арина Соболенко – Ига Свёнтек (Польша) – 6:3, 1:6, 4:6.

Australian Open – 2023. Арина Соболенко – Магда Линетт (Польша) – 7:6 (7:1), 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2023. Арина Соболенко – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

В полуфинале Уимблдона-2023 Соболенко сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Онс Жабер (Тунис, 6).