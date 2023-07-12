Определились полуфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде

На Уимблдоне-2023 определились полуфиналистки турнира в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этими парами.

Уимблдон-2023. Полуфинальные пары. Женщины

Элина Свитолина (Украина, WC) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис, 6, прошлогодняя финалистка) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Женский Уимблдон-2023 продлится до 15 июля. Стоит отметить, что прошлогодняя чемпионка турнира, третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина сложила свои полномочия. Она дошла до четвертьфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6 уступила Жабер. Онс первой после легендарной американки Серены Уильямс в 2018 и 2019 годах дважды подряд дошла до этой стадии в Лондоне.