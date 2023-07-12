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Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: американец сравнял счёт в четвертьфинале Уимблдона

Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: американец сравнял счёт в четвертьфинале Уимблдона
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) в четвертьфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 6:1 взял Юбэнкс, тем самым сравняв счёт поединка.

Вторая партия матча продлилась 29 минут. Юбэнксу удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Также на счету американца 17 активно выигранных мячей.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 6  
4 		6 6 6  
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.

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