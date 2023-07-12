Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: американец сравнял счёт в четвертьфинале Уимблдона

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) в четвертьфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 6:1 взял Юбэнкс, тем самым сравняв счёт поединка.

Вторая партия матча продлилась 29 минут. Юбэнксу удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Также на счету американца 17 активно выигранных мячей.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.