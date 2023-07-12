Борис Беккер оценил шансы Янника Синнера в матче с Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2023

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил шансы восьмой ракетки мира 21-летнего итальянца Янника Синнера в полуфинальном матче с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2023.

«Мы все ждём реванша за 2022 год (Джокович и Синнер встречались в четвертьфинале Уимблдона-2022. Новак одержал победу со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. – Прим. «Чемпионата»). Синнер должен сыграть матч жизни, чтобы получить шанс в этом матче», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Отметим, что для Синнера этот полуфинал станет дебютным на турнирах «Большого шлема». Джокович же действующий чемпион Уимблдона.