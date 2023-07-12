Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер оценил шансы Янника Синнера в матче с Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2023

Борис Беккер оценил шансы Янника Синнера в матче с Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2023
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил шансы восьмой ракетки мира 21-летнего итальянца Янника Синнера в полуфинальном матче с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2023.

«Мы все ждём реванша за 2022 год (Джокович и Синнер встречались в четвертьфинале Уимблдона-2022. Новак одержал победу со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. – Прим. «Чемпионата»). Синнер должен сыграть матч жизни, чтобы получить шанс в этом матче», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Отметим, что для Синнера этот полуфинал станет дебютным на турнирах «Большого шлема». Джокович же действующий чемпион Уимблдона.

Материалы по теме
Медведев проигрывает американцу! Соболенко уже в полуфинале, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Live
Медведев проигрывает американцу! Соболенко уже в полуфинале, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023