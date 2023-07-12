Арина Соболенко призналась, что не удивилась победе Жабер над Рыбакиной на Уимблдоне-2023

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, удивлена ли увидеть у себя в соперницах по полуфиналу Уимблдона-2023 представительницу Туниса Онс Жабер. Жабер в своём четвертьфинале одолела действующую чемпионку Елену Рыбакину из Кахахстана.

«Да нет, мы тренировались здесь перед Уимблдоном, и я чувствовала, что она хорошо здесь выступит, потому что на тренировочном корте она показывала невероятный теннис. Конечно, тренировка – это не матч, но она смогла показать этот уровень и в матчах. Так что не то что я такого не ожидала. Она великолепная теннисистка, у нас с ней всегда тяжёлые битвы, очень равные матчи. Жду эту великолепную битву», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.