Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд не сумели пробиться в полуфинал парного Уимблдона-2023

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном, российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться в полуфинал Уимблдона-2023, на котором выступила в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

Звонарёва и Зигемунд в четвертьфинальном матче встречались с дуэтом Мари Боузкова (Чехия)/Сара Соррибес-Тормо (Испания). Поединок завершился со счётом 7:6 (7:2), 7:5 в польщу Боузковой и Соррибес-Тормо. Матч продлился 2 часа и 11 минут. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Боузковой и Соррибес-Тормо ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.