«Очень жаль». Рыбакина прокомментировала поражение от Жабер в четвертьфинале Уимблдона

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Очень жаль. Тяжёлый был матч, но я всё равно думаю, что для меня это были хорошие две недели. На мой настрой не повлияло, что трибуны больше болели за Онс. Я особо не фокусировалась на трибунах. Конечно, знала с прошлого года, что Онс будут больше поддерживать. Это не изменило моё настроение или настрой на матч.

По сравнению с прошлым годом, она принимала лучшие решения. У меня и в этот раз тоже было много шансов, особенно во втором сете. Но моя подача не была великолепной. Не видела статистику, но обычно это моё оружие, и сегодня оно не очень хорошо работало. Но она сегодня точно играла хорошо, особенно в важные моменты, это и определило результат», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.